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Полковник полиции Дмитрий Ильичев, до последнего времени работавший в Алтайском крае, отправился на повышение на Дальний Восток.
Данное назначение было произведено в рамках кадровых перестановок, санкционированных президентом РФ Владимиром Путиным, о которых стало известно накануне.
Одним из решений главы государства стало назначение полковника полиции Дмитрия Ильичева, который работал заместителем начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Алтайскому краю, на пост начальника Управления Министерства внутренних дел РФ по Хабаровскому краю.
В данный момент на сайте хабаровского УМВД уже появилась информация о том, что в региональном управлении Министерства внутренних дел новый руководитель.
Комментарии
В этой сфере деятельности есть более способные руководители этого ...уровня. Но не в этом дело,как оказывается.