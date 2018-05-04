Пятница, 4 Май, 10:20

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 63,49
€ 76,13
564551
12°
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Губернатор Карлин заявил о смертельной опасности ряда торговых центров края

, ИА "Амител"
Глава региона предложил устранить недочеты в нормативном регулировании пожарной безопасности

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил о необходимости устранения противоречий в нормативном регулировании пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, сообщает пресс-центр правительства региона.

3 мая в Кемерово прошло заседание глав сибирских регионов, которое провел полпред президента в округе Сергей Меняйло. Как отметил Александр Карлин, присутствовавший на встрече, ряд нарушений, выявленных в торговых центрах региона после проверок, могли создать смертельную угрозу для их посетителей.

"В крае организованы проверки органами МЧС, национальной гвардии, прокуратуры. Были выявлены сотни нарушений действующих норм, в некоторых случаях эти нарушения создавали реальную угрозу жизни и безопасности людей. Эта работа продолжается. Необходима очень серьезная работа по актуализации законодательства в этой сфере. К сожалению, нормативное регулирование не всегда идет в ногу с развитием технологий, которые кроме многих благ несут потенциальные угрозы для людей", — отметил Александр Карлин.

Глава региона выразил уверенность в том, что в законодательство на федеральном уровне будут внесены коррективы. При этом нуждается в улучшении и работа правительства региона. В частности, речь идет об улучшении связи на уровне "муниципалитет — регион". Также необходима организация такого информационного взаимодействия между правоохранительными структурами, органами регионального и муниципального управления, которое обеспечит информирование жителей в случае возникновения ЧС.

"Люди должны получать максимум информации, которую они могут учесть при эвакуации из опасных мест, при подготовке к возможной эвакуации, в решении других вопросов, от которых зависят жизнь и здоровье, а также минимизация возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций", — подчеркнул губернатор.

Между тем не менее интересную инициативу на встрече высказал врио губернатора Омской области Александр Бурков. Он предложил принять на федеральном уровне обязательное противопожарное страхование собственников и арендаторов таких крупных объектов. В частности, глава Омской области предлагает определить особый порядок контроля для объектов, где несоблюдение требований пожарной безопасности может представлять потенциальную угрозу жизни и здоровью людей.

Как сообщил сибирским губернаторам полпред Сергей Меняйло, почти половина объектов с массовым пребыванием людей проверена в Сибири, из них 80% работали с нарушениями.

"Надзорные каникулы — безответственность чиновников. Отсутствует система контроля за проверкой выявленных нарушений. По данным Сибирского регионального центра МЧС, в регионе более 10 тысяч объектов массового пребывания людей, из них проверено около 4,5 тысяч, при этом выявлены нарушения в 80%", — сказал Меняйло.

В начале апреля прокурорами Барнаула, а также Бийска направлены исковые заявления в суд с требованием обязать торговые комплексы "Гулливер", "Район", "Первомайский" и "Воскресенье" устранить нарушения норм и правил пожарной безопасности и приостановить их деятельность. В итоге временно работу приостановили "Воскресенье", "Гулливер" и "Район". Первый, к слову, снова начал работу после устранения всех нарушений.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
10:13
Продуктовый рынок опустел в барнаульском ТРЦ "Европа" 0
10:05
Роскомнадзор пока не видит предпосылок для блокировки Viber 0
09:51
По следам "Гулливера": из ТЦ "Первомайский" съезжают арендаторы 0
09:43
Губернатор Карлин заявил о смертельной опасности ряда торговых центров края 0
09:34
Захарова назвала три главных "вранья" Лондона в "деле Скрипалей" 0
09:27
Полковник из Алтайского края возглавил главк МВД в Хабаровском крае 1
09:14
СМИ: у разбившегося Су-30СМ перед падением резко упала тяга двигателя 2
09:09
Голый мужчина на дороге напугал барнаульских автомобилистов 7
09:00
Для малого и среднего бизнеса на Алтае подберут выгодные кредиты 0
08:53
СМИ: российский космонавт может полететь к Луне на американском корабле 6
08:41
Вспыхнувший жилой дом в Рубцовске тушили 16 пожарных 0
08:33
Чемпионат мира по хоккею-2018: что нам ждать от сборной России после Кореи 3
08:17
Есть к чему прислушаться: десять правил Одри Хепберн 0
08:06
Барнаульский "Союз" стал выпускать идеальные ЖБИ по немецкой технологии 3
08:00
Бизнесмены Барнаула в День радио примут участие в необычном проекте 0
07:50
Ежедневник: чем запомнилось в истории 4 мая 0
07:34
"Спустя 12 лет я узнал, кто мне спас жизнь": ветеран о годах войны 1
07:22
Садоводческий сезон-2018: когда в Алтайском крае можно будет сажать и сеять 0
07:15
Светящиеся и "съедобные": самые необычные зонты 0
07:03
Квартиру с камином и стильным ремонтом продают в Барнауле за 8,35 млн руб. 6
06:57
Сколько заработали в 2017 году ректоры алтайских "политеха" и "педа" 5
06:48
Пицца за 10 минут: завтрак, обед и ужин на скорую руку 0
06:32
Эксперимент в Photoshop: идеалы женской фигуры со всего света 8
06:23
Что необычного будет на инаугурации Путина и чего ждать после нее 23
06:14
Сильный ветер и дожди прогнозируют в Алтайском крае 4 мая 0
06:01
"Кто должен ею управлять?": эксперт о проблемах Барнаульской агломерации 1
05:04
Пятилетний богатырь из Киргизии протащил внедорожник на 34 метра 0
04:07
Пентагон раскрыл численность военной группировки в Сирии и Ираке 0
03:09
Центробанк резко повысил официальные курсы доллара и евро 4
02:04
Маккейн призвал американские власти организовать кибератаку против России 1
01:03
Голодающая Савченко начала испытывать проблемы с зубами 1
00:05
СМИ: взрыв прогремел в жилом доме на западе Москвы 0
23:23
Батут в орловском парке поставили на снимки с ветеранами 0
23:11
Путин уволил пятерых генералов МВД и СК 0
22:50
Приставы в РФ взыскали 1,5 млрд рублей с пьяных водителей за три месяца 0
22:29
Житель Алтайского края попытался сжечь заживо двух рыбаков 1
22:07
Крымские пограничники рассказали, зачем проверяют иностранные суда 0
21:56
Число жертв вооруженного нападения на банк в Армении увеличилось до двух 0
21:34
СМИ: рекордное число россиян просит убежище в США 2
21:13
Склад боеприпасов загорелся под Харьковом 0
20:52
Строящееся здание рухнуло в Новосибирске 1
20:28
Вооруженное нападение в Армении совершил полковник полиции 0
20:11
СМИ сообщили о скором назначении Кудрина на "важный пост" 6
19:48
Старейший житель Норвегии скончался на 109-м году жизни 0
19:23
Шесть новых кораблей войдут в состав ВМФ до конца 2018 года 0
19:08
Коротко о главном: "Спичка", сказочные офисы и пожар в парке "Юбилейный"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 3 мая
18:52
Неизвестные открыли стрельбу в банке в Армении, есть жертва 0
18:33
Самолет экстренно сел в Краснодаре из-за недомогания пассажира 0
18:13
Житель Алтайского края перевел мошенникам 76000 рублей за получение кредита 2
18:07
"Единая Россия" должна стать ближе к людям – Андрей Турчак 7

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.