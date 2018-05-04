Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил о необходимости устранения противоречий в нормативном регулировании пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, сообщает пресс-центр правительства региона.

3 мая в Кемерово прошло заседание глав сибирских регионов, которое провел полпред президента в округе Сергей Меняйло. Как отметил Александр Карлин, присутствовавший на встрече, ряд нарушений, выявленных в торговых центрах региона после проверок, могли создать смертельную угрозу для их посетителей.

"В крае организованы проверки органами МЧС, национальной гвардии, прокуратуры. Были выявлены сотни нарушений действующих норм, в некоторых случаях эти нарушения создавали реальную угрозу жизни и безопасности людей. Эта работа продолжается. Необходима очень серьезная работа по актуализации законодательства в этой сфере. К сожалению, нормативное регулирование не всегда идет в ногу с развитием технологий, которые кроме многих благ несут потенциальные угрозы для людей", — отметил Александр Карлин.

Глава региона выразил уверенность в том, что в законодательство на федеральном уровне будут внесены коррективы. При этом нуждается в улучшении и работа правительства региона. В частности, речь идет об улучшении связи на уровне "муниципалитет — регион". Также необходима организация такого информационного взаимодействия между правоохранительными структурами, органами регионального и муниципального управления, которое обеспечит информирование жителей в случае возникновения ЧС.

"Люди должны получать максимум информации, которую они могут учесть при эвакуации из опасных мест, при подготовке к возможной эвакуации, в решении других вопросов, от которых зависят жизнь и здоровье, а также минимизация возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций", — подчеркнул губернатор.

Между тем не менее интересную инициативу на встрече высказал врио губернатора Омской области Александр Бурков. Он предложил принять на федеральном уровне обязательное противопожарное страхование собственников и арендаторов таких крупных объектов. В частности, глава Омской области предлагает определить особый порядок контроля для объектов, где несоблюдение требований пожарной безопасности может представлять потенциальную угрозу жизни и здоровью людей.

Как сообщил сибирским губернаторам полпред Сергей Меняйло, почти половина объектов с массовым пребыванием людей проверена в Сибири, из них 80% работали с нарушениями.

"Надзорные каникулы — безответственность чиновников. Отсутствует система контроля за проверкой выявленных нарушений. По данным Сибирского регионального центра МЧС, в регионе более 10 тысяч объектов массового пребывания людей, из них проверено около 4,5 тысяч, при этом выявлены нарушения в 80%", — сказал Меняйло.

В начале апреля прокурорами Барнаула, а также Бийска направлены исковые заявления в суд с требованием обязать торговые комплексы "Гулливер", "Район", "Первомайский" и "Воскресенье" устранить нарушения норм и правил пожарной безопасности и приостановить их деятельность. В итоге временно работу приостановили "Воскресенье", "Гулливер" и "Район". Первый, к слову, снова начал работу после устранения всех нарушений.