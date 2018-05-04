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Захарова назвала три главных "вранья" Лондона в "деле Скрипалей"

, ИА "Амител"
Она добавила, что "обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче"

Фото: argumenti.ru

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в пятницу, 4 мая, на своей Facebook-странице указала на три случая обмана со стороны правительства Терезы Мэй. Об этом пишет ТАСС

Она подчеркнула, что обманы британского правительства "проступают все четче". "Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна", — цитирует агентство официального представителя внешнеполитического ведомства.

Захарова отмечает, что второе "вранье" — утверждения о якобы наличии у РФ мотива для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в связи с исторически плохим поведением России были опровергнуты Москвой. Официальный представитель МИД подчеркнула, что РФ привела "факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных "национальных интересов" и перечислила ряд очевидных мотивов этой провокации, которые выгодны Британии.

Третье "вранье" правительства Мэй о том, что "Новичок" производился лишь в РФ, опроверг чешский президент, подтвердивший разработку данного отравляющего вещества его страной. "Чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество, которое военная разведка страны классифицировала как "Новичок", сообщил президент республики Милош Земан со ссылкой на доклад спецслужб", — заключила Захарова.

Агентство напоминает, что накануне Земан заявил, что нервно-паралитический газ в небольшом количестве производился и складировался в Чехии.

Напомним, инцидент со Скрипалями произошел 4 марта. Лондон обвинил РФ в причастности к произошедшему. Москва отвергла все спекуляции на данную тему.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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