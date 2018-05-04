Фото: skyscrapercity.com
Арендаторы покидают площади барнаульского ТЦ "Первомайский", временного закрытия которого ранее добивалась прокуратура.
Фотографии, на которых зафиксирован процесс переезда арендаторов, были опубликованы на форуме Skyscrapercity.
Между тем вопрос о том, будет ли закрыт ТЦ, пока не решен. Напомним, что ранее по требованию прокуратуры в Барнауле приостановили деятельность торговые центры "Район" и "Гулливер".
Ранее портал Amic.ru сообщал, что прокуратура заявила о необходимости закрытия торговых центров "Первомайский", "Гулливер", "Район" в Барнауле и ТЦ "Воскресенье" в Бийске еще 11 апреля.
Тогда в надзорном ведомстве указывали, что в этих комплексах выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности. Техническое заключение о несоответствиях букве закона в этих ТЦ было сделано специалистами ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Алтайскому краю.
Эксперты пришли к выводу, что выявленные нарушения дают основания полагать, что продолжение деятельности названных ТЦ может создать угрозу жизни и здоровью посетителей.
Отметим и то, что проверки торговых центров в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек.
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