Жители Барнаула обращаются в СМИ с просьбой помочь найти ответственного за открытый люк на пересечении проспекта Ленина, 42 и улицы Кирова, 51. По словам читательницы Ирины, люк открыт уже два дня.
"Обращались в администрацию города, говорят, что это не их люк, отправляют в водоканал. Обращались в водоканал, тоже говорят, что не их. Отправляют в администрацию. А люк открыт уже два дня, ничем не огорожен, нет никаких знаков. Ждут, когда кто-то упадет?" - возмущается жительница Барнаула.
Рядом находится женская консультация, так что место очень людное, а люки легко можно не заметить, особенно в сумерках, добавляет Ирина.
В Барнаульском водоканале ИА "Амител" сообщили, что компания к данному люку действительно не имеет отношения, так как это ливневая канализация. В пресс-службе администрации Барнаула сказали, что ситуация выясняется.
Напоминаем телефоны, по которым жители города могут обращаться в случае проблемных ситуаций:
Единая дежурная диспетчерская служба города Барнаула:
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций — 8(385-2) 29-91-99;
- в случае коммунальных аварий - 8(385-2) 29-91-88.
Диспетчерские службы в районных администрациях:
- Железнодорожный район – 8(385-2) 62-56-95;
- Индустриальный район – 8(385-2) 47-51-83;
- Ленинский район – 8(385-2) 54-44-49;
- Октябрьский район – 8(385-2) 24-74-98;
- Центральный район – 8(385-2) 63-08-25.
Аварийная водоканала (водоснабжение и водоотведение) — 28-22-00.
Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) — 29-91-88, 38-06-16.
Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) — 59-97-10.
Комментарии
У этого города нет хозяина, а автор ищет хозяина люка...