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Роскомнадзор на текущий момент не видит предпосылок для блокировки мессенджера Viber на территории РФ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление замглавы ведомства Вадима Субботина.
Он отметил, что мессенджер пока не состоит в реестре организаторов распространения информации, а потому не подпадает под правила блокировки.
"Пока никаких предпосылок по блокировке нет", — ответил замглавы РКН на соответствующий вопрос.
Напомним, ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров не исключил, что Viber могут заблокировать вслед за Telegram, если у ФСБ будут трудности с получением ключей шифрования.
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