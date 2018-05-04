Фото: skyscrapercity.com
Продуктовый рынок, который открылся в ТРЦ "Европа" летом прошлого года, опустел — горожане делятся фотографиями "голых" витрин и прилавков.
Снимки, на которых запечатлено запустение "Экомаркета", опубликованы на форуме skyscrapercity.com. "ТРЦ "Европа". Рынок опустел…", — отмечает автор фотографий.
Напомним, площадь продуктового рынка превышает тысячу квадратных метров. На момент открытия "Экомаркета" отмечалось, что здесь будет широко представлена продукция алтайских производителей.
Комментарии
Мёртворожденная идея изначально.
Как и ты же,Эклер(((
4.05.2018 11:06
- гость -
Мой персональный фан?)
Иди поплачь)
Закат эпохи ТЦ в Барнауле?