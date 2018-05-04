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Определяющую роль в формировании политики Владимира Путина стало пренебрежительное отношение Запада к России в 90-е годы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на интервью французского историка Элен Каррер д'Анкосс швейцарскому изданию Basler Zeitung.

Она отметила, что в конце прошлого века Россия была в хаосе, и западные страны пользовались этим, игнорируя позицию страны по международным вопросам, в том числе перед бомбардировкой Белграда силами НАТО.

"Россия унаследовала постоянное место СССР в Совете Безопасности ООН. Когда страны НАТО решили бомбить Белград, они должны были созвать Совбез, чего они решили не делать, и это стало поворотной точкой для Путина <…> Они хотели показать России, насколько им было это неважно. Позже он стал премьер-министром, а затем президентом. Его цель была проста: с Россией больше никогда не должны так обращаться", — считает историк.

По ее мнению, Путин считает Россию великой державой. Главной его задачей на посту лидера страны стало предотвращение распада РФ и построение сильного централизованного государства.

Карре Д'Анкосс отмечает, что пытается оценивать Путина по справедливости. "Он, конечно же, не славный малый, иначе не смог бы так долго оставаться у власти. Но он любит свою страну и делает, что считает правильным, чтобы сохранить ее единство и защитить ее", — добавила она.

Говоря о возросшей напряженности в отношениях РФ и Запада, историк подчеркнула необходимость переговоров и поиска компромиссов. Она назвала Путина рациональным человеком, с которым можно поговорить. "Санкции Западу ничего не дают, скорее напротив: мы теряем партнера, который может быть полезен в решении других вопросов", — считает Карре Д'Анкосс.

При этом санкции против РФ, как она полагает, подталкивают Москву к реформам, из-за чего страна может выйти из кризиса с более сильной экономикой.