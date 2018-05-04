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Новый налог, которым, возможно, обложат самозанятых граждан, предлагает ввести в России федеральный Минфин. Как передает "Интерфакс", об этом заявил заместитель министра финансов РФ Илья Трунин.
"Мы будем предлагать новый специальный налоговый режим, который будет называться налог на профессиональный доход, в том смысле, что это доход, который человек получает, не имея наемных работников, от какой-либо предпринимательской деятельности, неважно, кому он оказывает услуги и имеет ли он статус ИП", — отметил чиновник.
Процедуру уплаты этого налога предполагается сделать максимально современной — создать мобильное приложение, которое каждый сможет загрузить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию и отражать ежемесячно получаемые доходы.
"Можно зарегистрировать будет, я надеюсь, там и банковскую карту. И по установленной налоговой ставке уплачивать налог, который будет заменять собой НДФЛ при этих доходах, то есть они повторно никакими другими налогами облагаться не будут", — добавил Илья Трунин.
Что касается ставки налога, то ее предлагается установить в размере 3% при оказании услуг физлицам и 6% — юрлицам.
"Мы полагаем, что поскольку это достаточно массово, таких самозанятых много, то проконтролировать их невозможно. Мы честно признаемся, поэтому и ставка такая маленькая, 3%", — добавил заместитель министра.
Комментарии
Что они делают? Сначала задавили всех ИПшников, а когда же мы стали работать в тёмную просят хоть 3%. Нет уж хрен вам!
как упыри собираются отличать самозанятых от тех кто работу найти не может?
как упыри собираются отличать...
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Цацать будут - и всего делов.
4.05.2018 11:13
месный
просто будут все транзакции облагать 3%,которые на карту поступают тем кто не работает
Когдаж Они казлы нажруться то??
просто будут все транзакции облагать 3%
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Не все. От физлиц 3%, а от юрлиц 6%