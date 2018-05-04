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Россия готова к проведению чемпионата мира по футболу. Такое заявление в четверг, 3 мая, сделал глава российского государства Владимир Путин, передает "Интерфакс".
"Подготовка к чемпионату мира практически завершена. Россия к турниру готова", — цитирует агентство слова президента, произнесенные на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018" в Сочи.
Напомним, чемпионат будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Волгограде, Калининграде, Саранске, Самаре, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.
По словам главы РФ, он не допустит на завершающем этапе подготовки к ЧМ никакой "штурмовщины и показухи". "Порядок и благоустройство — это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах, прежде всего, местных жителей", — добавил он.
Агентство пишет, что во время визита в Сочи Путин осмотрел стадион "Фишт" и Центр выдачи паспортов болельщиков.
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