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Мэрия Барнаула по требованию управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Алтайскому краю внесла изменения в Порядок размещения и содержания информационных конструкций, сообщает пресс-служба УФАС.
Барнаульские предприниматели могут самостоятельно выбирать форму и площадь вывесок, после того как администрация краевой столицы выполнила предупреждение антимонопольного органа.
Ранее мэрия Барнаула постановлением от 17 ноября 2017 года ввела ограничение площади городских вывесок, каждая из которых не должна превышать 1 кв. м. При этом бизнес обязали согласовывать с администрацией проекты размещения иных информационных конструкций.
Вопрос о правомерности ввода таких ограничений поднял Алтайский союз предпринимателей и архитектор Барнаула, который задал этот вопрос главе управления ФАС Степану Поспелову в ходе личного приема граждан. Тогда в ведомстве отмечали, что федеральным законодательством не предусмотрены ограничения по форме и площади вывесок, так как вывеска не является рекламой, а содержит лишь информацию о предприятии, предусмотренную законом о защите прав потребителей.
В действиях администрации города были выявлены признаки нарушения ст. 15 ФЗ "О защите конкуренции". Мэрии выдано предупреждение о необходимости приведения Порядка размещения и содержания информационных конструкций на территории Барнаула в соответствие с требованиями федерального законодательства. Мэрия была обязана устранить все нарушения до 5 мая.
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