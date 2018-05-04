Выходных на этой неделе мы ждали недолго, но их наступление все равно очень радует. Для тех, кто проведет их в городе, мы составили наш традиционный гид по интересным мероприятиям.

Так, 5 и 6 мая в Барнауле в спортивном комплексе "Горизонт" (Ленинградская, 7б) пройдет открытый чемпионат и первенство Барнаула по ушу "Моя победа". Открытие соревнований в 13:00.

В соревнованиях примут участие спортсмены из городов Алтайского края, а также Кемеровской, Новосибирской областей и Красноярского края. В течение двух дней можно будет увидеть ушу во всем его многообразии, а Федерация ушу Алтайского края отпразднует своё 10-летие и 15-летие клуба "Летящий Дракон".

В 15:30 в субботу барнаульцев ждут у музея "Мир камня" (Ползунова, 39), от которого начнется пешая экскурсия на Барнаульский сереброплавильный завод. Участники прикоснутся к вековым стенам и услышат увлекательный рассказ о месте, с которого начиналась история нашего города. Старинные кирпичи, удивительная вековая кладка, шлак, содержащий серебро, и многое другое можно будет увидеть своими глазами.

Вечером в МТА покажут спектакль "Четыре веера из шкатулки" (6+), начало в 17:00. А в театре драмы в 17:30 начнется сатирическая комедия по пьесе писателя Михаила Булгакова "Зойкина квартира" (18+).

В воскресенье горожан приглашают в семейный парк развлечений "Солнечный ветер". Здесь в 12:00 начнется бесплатная вокально-игровая программа "Солнечное настроение". Для всех гостей парка студия современного танца STRIT-LINE проведет специальный интерактив, а учащиеся из музыкальной школы "Виртуозы" будут создавать праздничную атмосферу.

В 16:00 в "Солнечном ветре" начнется бесплатная игровая программа "Скоморошина" — эта игровая интерактивная программа позволит любому ребенку принять участие в подвижных играх, викторинах, танцевальных флешмобах, а рассчитана она на детей от трех до восьми лет.

В 14:00 в МТА начнется показ спектакля "О героях былых времен" (12+). В эту литературно-музыкальную композицию вошли песни военного времени, стихи поэтов-фронтовиков и фрагменты из повести "А зори здесь тихие".

Учащиеся 4 группы детской театральной Школы-студии МТА подготовили этот спектакль к празднованию Дня Победы. Все стихи и песни объединены сюжетом из повести в исполнении девушек – персонажей этого произведения. Режиссер – заслуженный артист РФ Владимир Филимонов.

С детьми в субботу можно сходить на спектакль "Гусенок" (3+) в театр кукол "Сказка" или в МТА на интерактивный спектакль-игру "Мы лепили колобок..." (0+). В воскресенье для юных зрителей в "куклах" покажут "Три поросенка" (3+), а в Молодежном театре – "Гадкий утенок" (0+). Также для ребят в кино идет интересный японский мультфильм "Остров собак" — необычный, красивый и с отличным сюжетом.