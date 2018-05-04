Фото: barnaul.org
Строительство линий наружного освещения начали на улице Радужной в барнаульском поселке Лесной, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Проект реализуется в рамках программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы". Подрядчиком, ведущим работы, является ООО "Транссвет".
"В соответствии с проектно-технической документацией протяженность сети наружного освещения составит 5,5 километров — это свыше 165 опор со светильниками. Строительно-монтажные работы пройдут в два этапа, завершить их планируется в феврале 2019 года. Сумма финансирования проекта составляет свыше 8 миллионов рублей", — добавляют в мэрии.
Отметим, что улица Радужная печально известна из-за многочисленных аварий, в том числе и смертельных. Так, ранее здесь был разрешен обгон, что не раз приводило к очень серьезным ДТП.
В связи с этим были сделаны выводы, и в итоге из-за роста числа ДТП обгон здесь был запрещен.
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