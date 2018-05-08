На протяжении долгих четырех военных лет наши деды и отцы жили и умирали во имя идеи "Все для фронта! Все для Победы!"
К 73-й годовщине Победы мы предлагаем ознакомиться с инфографикой: какой вклад внес Алтай в общее дело и какую цену пришлось заплатить его жителям.
Комментарии
А какого хрена тут логотип Единой России делает?
для особо внимательных - материал подготовлен при поддержке Алтайского отделения партии Единая Россия
Лого ЕР как минимум неуместно. Пиащикам ЕР должно быть стыдно за такое макалово...
При какой поддержке ЕР? Один из единоросов запрос в гугле писал?