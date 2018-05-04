Фото: mirpozitiva.ru
Аналитики компании OAG (Великобритания) назвали двадцатку самых загруженных авиамаршрутов. Об этом пишет Life.
Первую строчку в перечне занял перелет Сингапур — Куала-Лумпур. С февраля прошлого года по февраль текущего на этой линии осуществлено свыше 30,5 тыс. рейсов.
В сообщении компании отмечается, что 14 из топ-20 загруженных маршрутов пролегают по Азии или из Азии. Так, на втором месте находится перелет из Гонконга в Тайбэй (более 28,8 тыс. за год), а замыкает тройку лидеров перелет из Сингапура в Джакарту (свыше 23,7 тыс.).
За пределами Азии выделили пять загруженных маршрутов: Нью-Йорк (аэропорт Ла-Гуардия) — Торонто, Дубай — Кувейт, Дублин — Лондон (Хитроу), Амстердам — Лондон (Хитроу) и Чикаго — Торонто.
В список попал лишь один маршрут дальнего следования - из Нью-Йорка (аэропорт им. Джона Кеннеди) в лондонский Хитроу.
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