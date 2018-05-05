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Дети под присмотром: куда барнаульцам отправить ребенка на лето

, ИА "Амител"
Заграницу, в легерь или к няне: разбираем основные варианты летнего досуга для детей

Фото: Paidagogos.com

Приближается лето и пере многими родителями школьников, у которых нет возможности оставить ребенка с бабушками или дедушками, встает вопрос, куда отправить чадо на лето. На Amic.ru мы решили рассмотреть несколько вариантов летнего досуга детей, которые помогут разрешить это насущный вопрос.

Загородный лагерь

Многие в своем детстве уезжали на смену в тот или иной лагерь, подобных предложений и сейчас хватает. Важна в этом случае, пожалуй, только цена — такой вариант может обойтись родителям в сумму от 10 до 20 тыс рублей. Зато чадо будет под присмотром, научится самостоятельности, распорядку, а также на протяжении нескольких недель будет среди своих сверстников. Если вы готовы приобрести путевку за полную стоимость, нужно просто обратиться в офис того или иного лагеря. Если хотите снизить стоимость, то берите отрывной талон, который позволит получить субсидию. Льготы положены сотрудникам бюджетной сферы и многодетным родителям. Подробнее о загородных лагерях вы можете узнать на сайте 22kanikuli.ru.

Городской лагерь

Они обычно работают при школах, так что перед началом каникул вам стоит поинтересоваться у классного руководителя, будет ли таковой у вас. Если нет, то какое общеобразовательное учреждение примет вашего ребенка. За смену в городском лагере просят около 4 тыс. рублей, но дети там находятся не полный день, так что вам все равно придется думать, где и с кем оставить ребенка после обеда.

Языковой лагерь

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок не только был под присмотром, но и научился за смену чему-то полезному — смело ищите место в том или ином специализированном лагере. Языковые школы Барнаула выезжают вместе с детьми в Горный Алтай, Белокуриху или даже за рубеж. Здесь уже не будет никаких отрывных талонов, цена стартует от 20 тыс., а на заграничные поездки доходит до 80-150 тыс. рублей. Такие услуги есть, например, у международного образовательного центра Link и языковой студии "AaPPLE".

Частный лагерь по типу продленки

Не все школы в течение года предоставляли первоклассникам услуги продленки, поэтому в городе открылось несколько центров, работники которых забирали детей после уроков и следили за ними до прихода родителей. На базе этих мест на лето открылись частные городские лагеря. Здесь все также как и в обычном школьном лагере: дети находятся под присмотром, их кормят пять раз в день, гуляют, занимаются, играют. Но в отличии от школьных центров, ребенок здесь может находить в течение всего дня. Стоит это удовольствие около 10 тыс. рублей.

Няня

Хорошую няню найти не просто, кроме того, ребенку 6-7 лет нужно общение со сверстниками. Но если вы все таки решили остановиться именно на этом варианте, то имейте ввиду, что за час няня просит от 100 рублей, есть воспитатели, которые берут оплату за месяц — около 15 тыс.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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