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Граждане РФ смогут получить водительское удостоверение и зарегистрировать авто через многофункциональные центры госуслуг (МФЦ). Об этом в пятницу, 4 мая, пишет ТАСС, ссылаясь на "Известия" и источники издания в МВД, Минэкономразвития и Минпромторге.
"В России упростят получение водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС) нового поколения. Разработан проект постановления правительства о проведении пилотного проекта по выдаче этих документов в МФЦ", — пишет издание, отмечая, что с 1 декабря текущего года по 1 марта 2019-го пилотный проект будет запущен в Татарстане.
В МВД добавили, что сейчас обсуждается возможность включения в эксперимент Москвы и Петербурга.
Сообщается, что после старта проекта россияне смогут сами выбирать, получать документы в МФЦ или подразделениях ГИБДД.
В данный момент, согласно закону, права выдают лишь в отделениях Госавтоинспекции, а в МФЦ их можно только переоформить при утере или краже, по истечении срока действия, при смене фамилии или если права пришли в негодность. Замена или восстановление СТС возможна только в случае обращения в ГАИ.
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