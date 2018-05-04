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А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

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Жителям Кузбасса запретили рекламу во время акции "Бессмертный полк"

, ИА "Амител"
По данным местных СМИ, некоторые граждане были не прочь пропиарить свой бизнес во время шествия

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Власти Новокузнецка запретили рекламу во время шествия "Бессмертного полка", которое традиционно проводится 9 мая.

Как сообщает VSE42.RU, властям южной столицы Кузбасса пришлось отдельно остановиться на этом вопросе, поскольку некоторые норовили воспользоваться акцией, чтобы рассказать о своем бизнесе.

Так, отмечается, что глава городского комитета по делам молодежи Лариса Зобова указала, что в шествии "Бессмертного полка" можно принять участие с портретами своих родных, воевавших и трудившихся в годы Великой Отечественной войны, но на любые агитационные плакаты и рекламные баннеры накладывается табу.

Напомним, что шествие колонн "Бессмертного полка" в День Победы состоится и в Барнауле. Согласно ожиданиям городских властей, в акции примут участие около 40 тысяч человек. Хотя, конечно, не исключено, что желающих пройти в рядах "Бессмертного полка" будет существенно больше.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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