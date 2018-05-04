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Женщину, представляющуюся сотрудницей салона красоты и подозреваемую в мошенничестве, разыскивает полиция в Барнауле.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, жертвой обмана злоумышленницы стала жительница региональной столицы 1990 года рождения. Полиция установила, что потерпевшая нашла новую знакомую через популярную социальную сеть.
"Знакомая представилась администратором салона красоты и вскоре предложила молодой девушке воспользоваться услугами салона. В ходе переписки договорились о том, что "администратор" запишет потерпевшую на сеанс массажа. В результате девушка перечислила предоплату на счет злоумышленницы в сумме 3100 рублей", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Когда девушка приехала по адресу, указанному лже-администратором, она выяснила, что в данном салоне красоты не оказывают услуги массажа. В итоге потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Сейчас устанавливается личность злоумышленницы. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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