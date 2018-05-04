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В РЖД рассказали об изменении порядка отображения времени прибытия и отправления на билетах поездов дальнего и пригородного сообщения. Изменение вступит в силу с 1 августа, но при этом обновленные билеты будут продаваться уже с пятницы, 4 мая, пишет "Коммерсант".
В сообщении уточняется, что теперь на билетах будет обозначаться лишь местное время, соответствующее часовому поясу отправления пассажира. В данный момент на бланках отображено как московское время прибытия и отправления, так и местное.
Издание добавляет, что железные дороги в марте показали заметный рост пассажирских перевозок в дальнем следовании: они увеличились на 14%, а в первом квартале — почти на 9%. Средние цены на железнодорожные перевозки снизились более чем на 8%.
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