Заключительный этап работ в Нагорном парке Барнаула обойдется в 41 млн рублей. Как следует из информации с сайта Госзакупок, ранее в данный объект туркластера уже вложили не менее 170 млн рублей.
Управление единого заказчика в сфере капстроительства Барнаула объявило аукцион по выполнению благоустроительных работ в Нагорном парке. Речь идет о комплексном благоустройстве и берегоукреплении Оби. Судя по всему, это будет последний, третий по счету, этап работ.
Начальная цена контракта составляет 41 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Барнаула. Заявки на конкурс принимаются с 30 апреля по 16 мая, аукцион состоится 21-го числа. Все работы должны быть сделаны в срок до 1 декабря 2018 года. Гарантия составит пять лет, этот пункт особенно актуален в свете последних событий вокруг Нагорного парка.
Будущему победителю тендера предстоит заняться проездами, тротуарами, озеленением, ограждением, наружными электрическими сетями и освещением, пусконаладочными работами, а также малыми архитектурными формами и автопарковкой.
Напомним, что обустройство Нагорного парка идет с 2015 года. За это время было проведено несколько крупных аукционов. Так, террасирование склонов с водоотведением оценивалось в 40,356 млн рублей. Сети электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения обошлись еще в 9,8 млн рублей. Выполнение работ по строительству линии наружного освещения и барьерного ограждения террас склонов Нагорного парка обошлось в 14,6 млн рублей. I этап комплексного благоустройства берегоукрепления Оби и территории парка стоил 30 млн рублей, а II этап — еще 76,7 млн рублей.
Комментарии
Вот у меня цензурных слов не находится! Сначала сделали тяп-ляп, а теперь дай 41 млн. У нас в городе больше делать нечего кроме этой поганой горы?
Нууу, заживём тогда! А то без этого парка прям хоть плач. Турист прознает - попрёт толпою, на этакое диво смотреть - деревья на вершине холма растут - это ж надо, что выдумали. Лестницу придётся ещё одну построить, рядом. Чтоб нынешняя не отвалилась от массы жаждущих подняться по ней. Короче ещё делать и делать, вынимай кошелёк, налогоплательщик.