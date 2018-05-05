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Дожди и сильный ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 5 мая — в регионе действует штормовое предупреждение.
"На большей части территории дождь, местами сильный дождь, в предгорьях местами очень сильный дождь, в отдельных районах грозы", — сообщает региональный Гидрометцентр об ожидающейся погоде.
Дневные температуры в крае составят +10...+15 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер будет южным с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду, местами порывы до 27 метров.
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В Барнауле также ожидается дождь, временами сильный дождь, в конце дня возможна гроза. Днем в краевой столице будет +11...+13 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер южный с переходом на северо-западный 17-22 метра.
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