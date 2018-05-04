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Аналитики сервиса "Яндекс.Касса" выяснили, что жители Сибирского федерального округа (СФО) покупают к новому дачному сезону и сколько тратят на такие товары. В исследовании учитывались покупки жителей Новосибирска, Омска, Красноярска, Барнаула, Иркутска, Новокузнецка, Томска, Кемерово, Улан-Удэ и других городов региона, пишет пресс-служба компании "Яндекс.Деньги".

По сравнению с апрелем прошлого года число покупок товаров для дачи и активного отдыха, а также садовых растений, которые жители СФО оплатили через Яндекс.Кассу, в целом выросло в 7,2 раза.

Средний чек сибиряков за товары для дома и сада увеличился вдвое — до 4,78 тысячи рублей, за товары для активного отдыха — до 6,6 тысячи рублей (на 75% больше прошлогодних показателей), за садовые растения – в 3,5 раза, до 3,02 тысячи рублей.

С учетом других федеральных округов, самый большой средний чек за товары для дома и сада наблюдается у жителей Дальнего Востока (7 тысяч рублей), самый маленький — на Юге (3,76 тысячи рублей). При этом южане больше всех тратят в среднем на товары для активного отдыха (9,45 тысячи рублей), а меньше всех — уральцы (6,06 тысячи). Самый большой средний платеж за садовые растения зафиксирован в Дальневосточном округе (5,55 тысячи рублей), самый маленький — в Приволжском (2,25 тысячи рублей).

В целом по стране количество платежей через сервис "Яндекс.Касса" за товары для дома и дачи в апреле 2018 года выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек за подобные товары вырос втрое — до 5,03 тысячи рублей.

Согласно данным "Яндекс.Маркета", в минувшем месяце сильнее всего вырос спрос россиян на мангалы — в пять раз по сравнению с серединой минувшего марта. К грилям, барбекю и коптильням интерес вырос всего в 2,5 раза. Также в 4,2 раза стали больше покупать теплицы и каркасные сооружения. Из садовой техники пользователи активно интересуются мойками высокого давления, мотоблоками и культиваторами, мини-тракторами и газонокосилками.