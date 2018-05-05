Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 116 квадратных метров продают на Змеиногорском тракте в Барнауле за 6,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Автор объявления отмечает, что жилье расположено в экологически чистом районе. Квартира находится на третьем этаже кирпичной высотки.
Высота потолков в квартире — 2,7 метра. Кухня-студия, три спальни, большой коридор, финская сауна и просторная лоджия.
В квартире сделан качественный ремонт, окна выходят на две стороны, имеется своя котельная. Во дворе дома есть детский сад, магазины в шаговой доступности.
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