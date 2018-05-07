Фото: "Мой Бийск"

Летом прошлого года на совещании с участием полпреда президента в СФО Сергея Меняйло генеральный директор новосибирского аэропорта Евгений Янкилевич сообщил о намерении руководства холдинга "Новапорт" стать инвестором для бийского аэровокзала.

Компания миллиардера Романа Троценко готова вложить в развитие аэропорта около 250 миллионов рублей. За год реализация проекта так и не сдвинулась с мертвой точки, и в ближайшие год-два вряд ли удастся начать его реализовывать.

"На сегодняшний день мы готовы инвестировать в восстановление аэропорта Бийска. Для этого акционер готов вложить в строительство терминального комплекса и наземной инфраструктуры, если будет восстановлена взлётно-посадочная полоса", — заявил тогда директор АО "Аэропорт Толмачево" Евгений Янкилевич.

Отметим, что аэропорт, расположенный в 12 километрах от города Бийска в Алтайском крае, перестал принимать рейсы в 2009 году. С 2013 года после закрытия метеостанции и пожарной части не имеет права принимать воздушные суда. Инфраструктура аэропорта, в частности радарное оборудование, в 2013-2014 годах частично демонтирована. Топливозаправочное оборудование практически полностью разрушено коррозией, нет водоснабжения. Последний раз аэродром в Бийске использовался в 2009 году для временного базирования авиации МЧС, участвовавшей в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Amic.ru удалось связаться с пресс-службой холдинга "Новапорт", где рассказали, что компания готова в любое время приступить к работам, но для этого необходимо, чтобы правительство Алтайского края занялось взлетно-посадочной полосой. В случае успешного решения вопроса по реконструкции аэродрома, инвестором рассматривается вариант строительства в Бийске нового терминала площадью 2000 квадратных метров, соответствующего современным требованиям авиационной безопасности и уровню обслуживания пассажиров и авиакомпаний и других необходимых объектов наземной инфраструктуры.

По последним данным, сейчас прорабатывается возможность заключения различных инвестиционных соглашений по бийскому аэропорту. Любопытно, что недавно председатель совета директоров компании АЕОN Corporation, которая и владеет "Новапортом", Роман Троценко заявил о строительстве международного терминала в столице Бурятии Улан-Удэ за 5 миллиардов рублей. При этом, как в случае с бийским аэропортом, взлетно-посадочная полоса строится за счет средств федерального бюджета, она должна быть сдана в августе.

К концу года объект должен получить заключение госэкспертизы. Терминал, по планам, закончат строить в 2020 году, в 2021 году он примет первых пассажиров. Пункт пропуска, который будет располагаться в терминале, пока не включен в программу обустройства госграницы, соответственно, финансировать его некому. Решение должна принять Росграница.

В 2016 году в интервью губернатор Алтайского края Александр Карлин высказался о необходимости возобновления работы аэропорта в Бийске.

На данный момент под управлением холдинга "Новапорт" помимо Бурятии находятся аэровокзалы Новосибирска, Барнаула, Томска, Читы, Астрахани, Челябинска, Волгограда, Перми, Тюмени и Мурманска.