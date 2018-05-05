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Улицы перекрывают в центре Барнаула перед Днем Победы

, ИА "Амител"
5 мая с 11:00 до 13:00 будет ограничено движение по площади Сахарова

Фото: cityreporter.ru

Движение начинают перекрывать в Барнауле, начиная с 5 мая, в связи с подготовкой к Дню Победы.

По информации городской администрации, с субботы на площади Сахарова начнут репетировать творческие коллективы города, которые выступят на главной барнаульской сцене в день 73-й годовщины Великой Победы.

7 мая на площади Советов состоится генеральная репетиция торжественного построения войск и пробный проход по пути шествия "Бессмертного полка".

В этой связи в ближайшие дни для движения будут закрыты следующие участки дорог:

  • 5 мая — с 11:00 до 13:00 будет перекрыт проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мерзликина (без изменения схем движения);

  • 6 мая — с 11:00 до 13:00 будет перекрыт проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мерзликина (без изменения схем движения);

  • 7 мая — с 15:00 до 17:00 будет перекрыт проспект Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мерзликина (без изменения схем движения);

  • 7 мая — 17:00 до 21:00 будет перекрыта нечетная сторона проспекта Ленина от улицы Молодежной до улицы Димитрова. Движение автобусов будет организовано от площади Октября до Речного вокзала в прямом направлении по улице Советской, проспекту Комсомольскому, улице Чкалова, проспекту Ленина, далее по своим маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам.

Кроме того, во время перекрытия проспекта Ленина трассы троллейбусных маршрутов №1 и 7 будут сокращены до остановки "Площадь Победы".

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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