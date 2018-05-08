"Бийский рыбозавод" в преддверии 73-й годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне поздравляет всех жителей Алтайского края с этим великим и значимым праздником. И, конечно, отдельные слова благодарности и самые добрые пожелания звучат в адрес дорогих ветеранов.

"Коллектив "Бийского рыбозавода" поздравляет всех ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей края с великим праздником — Днем Победы! Мы всегда будем помнить о том, как нелегко и какой ценой победа далась нашим предкам. Мы помним о подвиге всех тех, кто воевал, а также тех, кто трудился в тылу. Помним всех, кому мы обязаны своей жизнью и свободой. Мы рады делать все, чтобы память о подвиге и Победе сохранилась на долгие годы. Наш долг – не забывать об этой странице в истории нашей страны и прилагать все усилия, чтобы небо над головой всегда было мирным! Дорогим ветеранам ВОВ от лица всего нашего коллектива желаю здоровья, душевного тепла, внимания и заботы близких! Всем нам светлого будущего и уверенности в завтрашнем дне!" - говорит директор "Бийского рыбозавода" Иван Фокин, возглавляющий предприятие уже более 30 лет.

"Бийский рыбозавод", в свою очередь, также имеет большую историю. Будучи основанным в январе далекого 1938 года, завод прошел немало этапов и вместе со страной переживал различные события разных времен. В 2018 году завод отметил свое 80-летие.

И сегодня, вспоминая путь, который прошел завод за годы своей работы, Иван Фокин отмечает самоотверженный труд его работников и общее стремление к Победе. Во время Великой Отечественной войны завод поддерживал фронт, снабжая своей продукцией действующую армию, которая отчаянно нуждалась в продовольствии. В те тяжелые годы завод ни на день не прекращал производство и, насколько возможно, обеспечивал фронт своей продукцией. Рабочие места ушедших на фронт мужчин тогда заняли в большинстве своем женщины и подростки. Было непросто, но все понимали, что на передовой еще тяжелее. И потому Великую Победу можно с уверенностью назвать общей – каждый во время войны приложил для этого все усилия.

Пожалуй, нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война, и потому обязательно нужно помнить о подвиге тех, кто с мужеством воевал за Родину, и тех, кто помогал приблизить Победу в тылу. "Бийский рыбозавод" как раз является одним из тех, кто не понаслышке знает о тяжести военного времени и сегодня желает всем только добра, благополучия, здоровья и мира!

"Бийский рыбозавод":

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