Фото: tvrain.ru
Владелец попавших под санкции "Силовых машин" Алексей Мордашов обратился к российскому правительству за помощью. У предпринимателя возникли проблемы с ликвидностью из-за отказов зарубежных банков проводить платежи "Силовых машин" в долларах, пишет "Коммерсант", ссылаясь на The Bell и его источники.
По данным издания, Мордашов попросил у властей льготы на финансирование проектов "Силовых машин" — до 85% от их стоимости, а также спецрекомендации Центробанка для банков, которые кредитуют подобные проекты. Также предприниматель попросил ввести мораторий на требование у его компании госгарантий.
Кроме преференций для бизнеса "Силовых машин", как утверждает издание, Мордашов предложил создать в РФ собственную технологию газовых турбин. Начинание предпринимателя поддержал "Ростех" и предложил "Силовым машинам" присоединиться к совместному с "Роснано" и "Интер РАО" проекту.
Издание подчеркивает, что Минэнерго не верит в возможность производства турбин в РФ.
Комментарии
Надо помочь патриоту!
Ну что вы всё носитесь с этими олигархами?! Ну исчезнут 50-60 из них - они просто не вписались в рынок! Новые придут.
Минэнерго не верит в возможность производства турбин в РФ.
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Производство турбин в РФ вполне возможно, но этим должны заниматься коммерческие организации. А вот у избюджетаденьгососуших Роснано и Ростехов разумеется ничего не получится.
А как насчет ё-мобиля?
Пусть перейдёт на овсянку, продаст личный автопарк, уволит прислугу, переселится в "однушку"- даст бог выкрутится без помощи налогоплательщиков!
У правительства нет своих денег. Оно распоряжается деньгами налогоплательщиков. Пусть к народу обращается и доказывает, что ему нужна помощь.
Зачем к народу обращаться, если можно платон или мордашевку ввести!
Помогите нашим миллиадерам, им так тяжело!
Войдите в их положение, ну пожааалуйстааа!
Соберите с народа ещё налогов, сборов, пошлин, взносов, штрафов, пеней и отдайте бедным олигархам.