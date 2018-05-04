Юбилей после пожара: вспоминаем историю Барнаульского радиозавода

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В конце апреля исполнилось 75 лет со времени образования Барнаульского радиозавода. Портал Amic.ru предлагает вспомнить историю предприятия и, конечно же, разрушительного пожара 1,5-летней давности, полностью уничтожившего корпус на проспекте Калинина.

От "оборонки" к широкому профилю

30 апреля 1943 года Государственным Комитетом Обороны было принято решение о передислокации предприятия по выпуску радиотехнических средств оборонного назначения из Канибадама (Таджикистан) в Барнаул. Уже в конце 1943 года первые партии танковых радиостанций были отгружены на фронт. Всего за годы войны было выпущено более 10 000 танковых радиостанций. С 1945 года завод перешел на изготовление товаров народного потребления, первым из которых стал трехдиапазонный радиоприемник "Алтай". С мая 1946 года завод выпускал трансляционные усилители, которые периодически модернизировались и были основной продукцией до 1961 года.

В 1954 году завод приступил к серийному выпуску радиотрансляционной аппаратуры, которая была установлена в Доме радио Ленинграда, на стадионе "Лужники", на телестудии Варшавы. В 1956 году рабочие предприятия участвовали в сооружении телецентра в Барнауле.

В 1970-1980-е годы завод производил радиопеленгаторы, аппаратуру для передачи и приёма информации по телефонным каналам связи, системы громкоговорящей и радиотелефонной связи, автотрансформаторы, коротковолновые магистрально-приёмные устройства, аппараты магнитной записи непрерывной метеоинформации для гражданской авиации, автомобильные магнитолы и радиоприемники.

В настоящее время ОАО "Барнаульский радиозавод" входит в холдинговую компанию "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".

Сейчас радиозавод выпускает помимо прочего электронагревательные модульные котлы, серверные шкафы, комплексы аппаратуры громкоговорящей связи, электрощитовую продукцию. В настоящее время гендиректором ОАО "Барнаульский радиозавод" является Владимир Титов.

Разрушительный огонь

23 декабря 2016 года на проспекте Калинина в Барнауле загорелось подсобное помещение в четырехэтажном здании АО "Барнаульский радиозавод". Огонь быстро распространился по всей площади, поэтому его тушение велось с раннего утра до пяти часов вечера. Из-за опасности распространения пожара полицейским даже пришлось перекрыть для движения два участка городских дорог, что спровоцировало огромные автомобильные пробки.

Общая площадь пожара на радиозаводе составила 1000 кв. м, четырехэтажное здание выгорело полностью. Причиной ЧП была названа ненадлежащая эксплуатация бытовых электрических приборов.

Отметим, в здании на проспекте Калинина располагалась администрация радиозавода, в том числе бухгалтерия и отдел кадров. После пожара они переехали в соседнее здание. Никто из сотрудников предприятия от огня не пострадал, однако заводчане лишились трудовых книжек, а само предприятие — части уставных и учредительных документов.

Между тем в сгоревшем здании располагалось еще порядка 30 организаций, которые снимали здесь офисы. Среди них — производители мебели, окон и металлоизделий. Все их имущество погибло в огне.