Мужчины Алтайского края могут провериться на онкологию. В субботу, 5 мая, в поликлинике краевого онкоцентра "Надежда" пройдет бесплатная акция по выявлению рака мочеполовой системы.
Врачи приглашают жителей региона от 45 лет и старше. Консультации и все необходимые обследования будут проводиться абсолютно бесплатно.
Важно, что прием пациентов будет проводиться по предварительной записи с 9-00 до 14-00 по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 110 К (поликлиника онкоцентра "Надежда").
Записаться на участие можно уже сегодня по телефону 8 (3852) 502-909.
Комментарии
как всегда акция для избранных , "Ваш звонок очень важен для нас". но увы все заняты. для чего объявлять акцию.Типа провели акцию, а то что осмотрено пять счастливчиков из администрации, так на то она и администракция