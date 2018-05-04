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Бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны предоставляет с 4 по 10 мая барнаульский автовокзал, сообщает "Алтайская правда".
Также бесплатный проезд предоставляется и для сопровождающего ветерана лица.
"В честь празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Барнаульский автовокзал предоставляет возможность воспользоваться бесплатным проездом с 4 мая 2018 г. по 10 мая 2018", — сообщили на автовокзале.
Подробности можно узнать по телефону справочной службы вокзала 8 (3852) 61-79-79.
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