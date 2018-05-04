Фото: youtube.com
Барнаулец Илья Уткаев опубликовал ролик о текущем состоянии городского парка "Изумрудный". Об этом пишет "Катунь24".
Автор отметил, что одна из задач видео – показать масштаб вырубки деревьев. Канал отмечает, что перед облетом составлялся план объектов съемки.
Напомним, барнаульский парк в текущем году вновь не готов к летнему сезону. Причиной этого являются судебные тяжбы между бывшим и нынешним арендаторами "Изумрудного".
Комментарии
парк отдадут под застройку жилых домов, планетарий - церкви. так что тут и думать нечего и гадать.
4.05.2018 14:09
- гость -
ну если под застройку, то дом около пруда будет явно элиткой и территория закрытой
У кого-то еще сомнения и власти будут отпираться от факта?
А фишер, похоже и правда, играет роль зиц-председателя.
Все правильно, нужно вырубать все гнилье и садить газоны. Тоже мне обличители нашлись.