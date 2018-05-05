Маркс и его "Капитал:" топ цитат немецкого экономиста "на века"

200 лет назад, 5 мая 1818 года родился Карл Маркс, немецкий философ, экономист, писатель и общественный деятель. Сегодня многие помнят его имя в связи с работой, подвергшей критике капитализм — "Капитал". В день рождения Маркса вспоминаем самые любопытные цитаты из его главной книги по политической экономии.
- Средство труда, выступив как машина, тотчас же становится конкурентом самого рабочего.
- Борьба между капиталистом и наёмным рабочим начинается с самого возникновения капиталистического отношения.
- В мануфактуре и ремесле рабочий заставляет орудие служить себе, на фабрике он служит машине.
- При всякой спекуляции с акциями каждый знает, что гроза когда-нибудь да грянет, но каждый надеется, что она разразится над головой его ближнего уже после того, как ему самому удастся собрать золотой дождь и укрыть его в безопасном месте.
- Товар, который функционирует в качестве меры стоимости, а поэтому также, непосредственно или через своих заместителей, и в качестве средства обращения, есть деньги.
- Машина, которая не служит в процессе труда, бесполезна.
- Если способность к труду не может быть продана, рабочему от неё нет никакой пользы.
- Способность к труду ещё не означает труд.
- Основной принцип германской промышленности: самый лучший способ угодить людям — это сначала послать им хорошие образцы, а затем плохие товары.
- Всякая нация может и должна учиться у других.
- Время — это простор для развития способностей.
- Где равенство, там нет выгоды.
- Стоимость рабочей силы определяется стоимостью привычно необходимых жизненных средств среднего рабочего.
- Экономические эпохи различаются не тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами труда.
Комментарии