Фото: geometria.by
Летний беговой сезон на барнаульском ипподроме стартует 20 мая — в настоящее время принимаются заявки от наездников на участие в соревнованиях.
На ипподроме уточняют, что в этот день планируются к розыгрышу несколько призов:
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"Весенний" для лошадей орловской породы старшего возраста;
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"Первомайский" для лошадей призовых пород старшего возраста (открытый);
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"В честь Дня Победы" для лошадей призовых пород четырех лет;
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"Открытие летнего бегового сезона" для лошадей орловской породы трех лет.
Групповые заезды будут формироваться по мере поступления заявок. Дистанция всех призов — 1600 метров.
Запись лошадей продлится до 14:00 11 мая. Жеребьевка участников традиционных призов состоится в 15:00 11 мая.
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