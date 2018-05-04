В Алтайском крае стартовала губернаторская программа "85х85", соответствующее постановление подписал глава региона Александр Карлин. Согласно документу, к очередному юбилею субъекта РФ запланировано построить, реконструировать и отремонтировать 85 социально значимых объектов.
Как и предшествующие программы "75х75" и "80х80", новая стратегия сформирована в соответствии с социальными запросами населения края, сказано на сайте регионального Минэкономразвития. В конце 2017 года администрациями городских округов и муниципальных районов организовано широкое обсуждение проекта программы "85х85" на заседаниях с участием депутатского корпуса и общественности. Итоговый перечень объектов утвержден с учетом особенностей социально-экономического развития территорий, а также демографических прогнозов и бюджетных возможностей.
Губернаторская программа "85х85" охватывает все районы и городские округа Алтайского края, при этом акцент сделан на объектах таких отраслей, как "Образование" и "Здравоохранение". В программу включено 48 объектов образования, 21 – здравоохранения, 3 – культуры, 8 – физкультуры и спорта, 5 – жилищно-коммунального хозяйства.
В настоящее время определяются приоритеты и очередность реализации вошедших в Программу "85х85" объектов, однако уже сейчас можно говорить о том, что 2018 год станет своего рода переходящим периодом между действующей программой "80х80" и новой.
Так, в краевой адресной инвестиционной программе предусмотрено финансирование 43 объектов программы "80х80" на сумму более 1,3 млрд рублей и 12 объектов программы "85х85" (более 0,5 млрд рублей).
По новой программе в текущем году уже ведется строительство двух объектов в Барнауле: школы на 550 учащихся в квартале "2006а" и здания театра кукол "Сказка" на улице Пушкина. Кроме того, будут начаты работы по реконструкции водопроводных сетей в селе Волчиха, а также ремонт школ в райцентрах Родинского и Петропавловского районов, в селе Сереброполь Табунского района и в селе Мичуринское Хабарского района.
Комментарии
21 – здравоохранения
Ранее закрытые ФАПы?
Изыди уже,надоел своей болтовней(((
бум плодить очередной долгострой типа реконструкции Художественного музея...
Да, это надолго...