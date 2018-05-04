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Банки стали чаще отказывать клиентам, не передавая информацию в Росфинмониторинг. Таким образом они избегают утомительной реабилитации отказников, передает "Коммерсант".
Агентство напоминает, что в апреле заработал механизм двухуровневой реабилитации клиентов, после чего отказники начали обращаться в финансовые организации с заявками на исключение из черного списка.
Собеседники издания сообщают, что во избежание реабилитации банкиры стали отказывать, не доводя дело до официального включения клиентов в черный список через Росфинмониторинг. Подобные "недоотказы" не фиксируются, в результате, по словам участников рынка, в крупных банках доля отказов с сообщением в Росфинмониторинг не превышает 0,01% от общего количества отказов. Издание отмечает, что, таким образом, реабилитация не работает.
Подчеркивается, что при этом отказнику о его статусе не сообщается. Он может понять, что находится в черном списке, лишь получив множество отказов при попытке провести операцию или открыть счет в других банках.
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