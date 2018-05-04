СМИ: Самбурская не выходит на связь после данных о жестоком избиении

Фото: instagram.com/samburskaya/
Снимок, на котором актриса и телеведущая Настасья Самбурская запечатлена на больничной койке с гематомами на лице, вызвал большой ажиотаж в Сети.
Фото появилось на странице Самбурской в Instagram пару дней назад. Как сообщает сайт tvzvezda.ru, пресс-секретарь актрисы Александр Филь заявил, что ему не удается связаться с Самбурской, чтобы узнать о ее состоянии и о том, что с ней произошло.
Между тем страшное фото Самбурской сопровождается комментарием: "Если выкарабкаюсь, напишу".
Многие полагают, что публикация данного снимка является очередным пиар-ходом эпатажной актрисы.
Комментарии
В сериале снимается?
Не, ну опасная теперича у нее работа. Летучую охраняли...
очередной модный тренд идиотов. фоточки в инсте даже присмерти будут постить
мне кажется это промо какого-то очередного фильма