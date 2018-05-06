Фото: Amic.ru/Екатерина Смолихина

Крупная компания из Волгограда может стать инвестором благоустройства Центрального парка и Набережной в Барнауле. Об этом в программе "На первом плане. Барнаул" рассказал председатель комитета по культуре администрации города Валерий Паршков. По его словам, мэрии удалось привлечь к работе над Центральным парком инвестора. Компания разрабатывает инвест-проект. При этом название компании чиновник не уточнил, но сделал несколько пасхалок. По ним можно выяснить, что вкладывать средства в объект может волгоградская компания ООО "Парк", которая занимается сейчас благоустройством футбольного парка в Волгограде.

"Мы вышли на очень серьезного инвестора, который занимается развитием и обустройством парков по всей России. Сегодня они осуществляют проект строительства огромного парка в Волгограде и параллельно разрабатывают инвест-проект по нашему парку. Их заинтересовало, что наш парк – это часть туристского кластера. Они видят Центральный парк в совокупности с Нагорным. В частности, уже были интересные предложения о зонировании территории, обустройстве набережной Барнаулки. Мы рассчитываем выйти на уровень проектирования в этом году, а в следующем году надеемся на инвестирование. Как показывает практика, их проекты материализуются", — сказал Валерий Паршков.

Отметим, что ранее представитель мэрии Барнаула сообщал, что в 2018 году площадку Центрального парка города планируют активнее использовать для продвижения туризма и кластера "Барнаул — горнозаводской город". Ожидается, что именно там пройдут основные мероприятия на День города в сентябре.

Также рядом на пешеходной улице Мало-Тобольской, скорее всего, будет построен снежный городок и установлена новогодняя елка. Согласно концепции реновации барнаульской "Cпички" Центральный парк станет важной частью обновленной территории и будет служить воротами на будущие объекты сереброплавильного завода. Ранее глава Барнаула Сергей Дугин заявлял, что мэрия готова взять на себя Центральный парк, даже если не получится найти инвестора. В рамках адресной инвестиционной программы Барнаула на 2018-2020 годы там планируют устроить площадки для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом, сдачи нормативов ГТО.

Однако, по информации Amic.ru, инвесторы действительно недавно были в Центральном парке, но дальше переговоров дело никак не продвинулось. К ним обещают вернуться уже летом, но о конкретике пока говорить рано.

Что касается потенциального инвестора Центрального парка, то волгоградская компания ООО "Парк" была основана в 2005 году. Уставный капитал составляет около 75 миллионов рублей. Совладельцами компании являются Нодирхон Касымов и Татьяна Шведова. В 2017 году волгоградская фирма "Парк" получит ЦПКиО в городе в концессию на 39 лет и 7 месяцев.

Реконструкция ЦПКиО пройдет в несколько этапов. Так, до 1 мая 2018 года концессионер должен был отремонтировать пешеходные дорожки, наладить поливочную систему, восстановить мемориал Великой Отечественной войны, установить колесо обозрения высотой как минимум 48 метров, оборудовать в парке "казачий хуторок". Площадь реконструкции составляет более 25 гектаров. Общий объем инвестиций составит более миллиарда рублей.