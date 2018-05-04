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Уголовное дело возбудил Следственный комитет по факту обрушения части потолочной конструкции в бийском бассейне "Дельфин", сообщает региональное управление СКР.
В произошедшем правоохранители усмотрели признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Согласно информации следствия, в марте текущего года во время тренировки школьников в бассейне произошло частичное обрушение перекрытия крыши.
"Обломок конструкции порвал натяжной потолок и упал в воду, по счастливой случайности никто из детей не пострадал", — добавляют в Следственном комитете.
В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц в части того, сколь надлежащим образом оказывались услуги в области физической культуры и спорта.
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