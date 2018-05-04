Алтайское краевое Законодательное Собрание поддержало концепцию проекта федерального закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств".
Информация об этом приводится в официальной группе Госдумы РФ в соцсети "ВКонтакте". В настоящее время 6 парламентов регионов РФ представили свои отзывы на проект закона об ответных мерах России на политику США и ряда других стран Запада. Парламент Кабардино-Балкарской Республики, Алтайское краевое Законодательное Собрание, Дума Ставропольского края, Смоленская областная Дума и Волгоградская областная Дума поддержали концепцию проекта федерального закона. Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики поддержало проект, кроме пунктов 14 и 15 статьи 2, в которых говорится о запрете или ограничении на привлечение к трудовой деятельности в РФ граждан США и иных иностранных государств, а также о ввозе на территорию РФ лекарственных средств из США или других стран.
Напомним, законопроект об ответных санкциях в отношении США будет рассмотрен Государственной Думой 15 мая в первом чтении. Он был внесен на рассмотрение ГД 13 апреля. Документ разработан как ответная мера на вызовы США. Он предоставляет российскому правительству полномочия по введению ряда мер экономического и политического характера.
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Между тем сегодня стало известно, что законопроект о контрсанкциях поддержали в комитете ГД по бюджету и налогам. Депутаты в ходе заседания рекомендовали принять документ в первом чтении. В заключении комитета отмечается, что предписанные законопроектом меры будут способствовать импортозамещению в ключевых отраслях экономики.
"Комитет полагает, что в ходе работы над законопроектом целесообразно обратить дополнительное внимание на влияние санкций на экономику и социальную сферу и рассмотреть возможность принятия специального постановления Госдумы с рекомендацией Правительству РФ рассмотреть вопрос о поддержке из федерального бюджета затронутых категорий граждан, отраслей экономики, моногородов и других публично-правовых образований как при внесении изменений в федеральный бюджет на текущий финансовый год, так и при подготовке федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", — отмечается в тексте документа.
Комментарии
Все о народе российском радеют народные избраннички...
"Пока толстый сохнет, худой сдохнет." (Русская народная пословица)
вывели бы свои денежки с их банков, а так...
давайте еще больше нагнем собственное население...
Алтайские депутаты не юудут своих дочек и сынишек отправлять жить в США, а сами пойдут в муниципальную поликлинику лечиться, и отдвхать в Белокурихе? ...смешно!
Кудаж без наших радетелей то? И кстати кто вкурсе какой средний возраст наших депутатов?
Карачаевочеркесские депутаты-то поумнее наших. Они лекарства запрещать не стали. Наши пошли по теме "Вырву себе глаз, пусть у моей тёщи кривой зять будет".
Кстати, а за пункт, по которому официально можно воровать лицензионный продукт? Все в законодательных органах российской власти "за"?
Прекрасно, прекрасно! Шедевра!
У скольких из этих бунтарей продукция "эпл" интересно
без наших "говорилок-трибунных" , как без помойного ведра...
Денег нет, но мы держимся.