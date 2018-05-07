Цифра дня: сколько дней назад Владимир Путин стал президентом

Иллюстрация: Amic.ru
В понедельник, 7 мая, состоится инаугурация Владимира Путина. Сегодня он официально вступает в должность избранного президента России. Это будет его четвертый срок. Ровно 17 лет назад, 7 мая 2000 года, состоялась его первая инаугурация. ИА "Амител" подсчитало, сколько дней назад Путин пришел к власти в стране.
Комментарии
А сколько Он бессонных ночей провёл в заботе о Нас!
ИА "Амител" подсчитало, сколько дней назад Путин пришел к власти в стране.
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Видно больше не о чем о нём писать? Написали бы о том, а что же он сделал за эти 17 лет. Хотя нет, статья бы такая же короткая вышла. Во! Лучше напишите об обещаниях которых он не жалел. Это интересно будет.
Только не дней, а ДНЯ!
Шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре ДНЯ!!!
Не дня, а суток!
Нет в Конституции ни третьего ни четвертого срока - два срока подряд это конституционный предел! Куда исчезла шпана утверждавшая, что после 12 года отсчет пошел по новой?!