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Уроженца Онгудайского района Республики Алтай, ныне не имеющего постоянного места жительства, обвиняют в убийстве 55-летнего мужчины.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, трагедия произошла 1 мая около 19:00 на территории Усть-Канского района в урочище "Сары-Кобы".
"После распития спиртного между двумя работниками животноводческой стоянки возник конфликт, в ходе которого 47-летний уроженец Онгудайского района, не имеющий определенного места жительства, на почве личных неприязненных отношений с приложением значительной физической силы нанес множественные удары руками и ногами по голове и туловищу потерпевшего. От полученных телесных повреждений 55-летний мужчина скончался на месте происшествия через непродолжительное время", — уточняют в СКР.
Злоумышленника задержали и в настоящее время его определили под стражу. Расследование продолжается.
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