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Новости

Ученые: посещение сауны уменьшает риск инсульта

, ИА "Амител"
У тех, кто посещает сауну каждый день, риск инсульта ниже на 61%

Фото: queen-time.ru

Частое посещение сауны значительно уменьшает риск инсульта. К такому выводу после 15-летнего исследования пришла международная команда ученых, пишет "Российская газета", ссылаясь на сайт Университета Восточной Финляндии.

Всего в наблюдении участвовали 1628 мужчин и женщин в возрасте от 53 до 74 лет, которые живут в восточной части Финляндии. Исходя из частоты посещения традиционной для этой страны сауны (относительная влажность воздуха — 10-20%), людей разделили на три группы: на тех, кто ходит в сауну раз в неделю, 2-3 раза неделю и 4-7 раз в неделю.

Выяснилось, что чем чаще человек бывает в сауне, тем ниже риск инсульта. При увеличении количества посещений сауны с одного до 2-3 раз в неделю риск недуга сокращается на 14%. А если греться в сауне ежедневно, то сразу на 61%. Данная ассоциация сохранялась даже при учете обычных факторов риска инсульта, таких как возраст, пол, диабет, индекс массы тела, липиды крови, потребление алкоголя, физическая активность и социально-экономический статус.

Ученые считают, что здоровье любителей сауны укрепляется благодаря снижению артериального давления, стимуляции иммунной системы, положительному влиянию процедуры на вегетативную нервную систему и улучшению функционирования сердечно-сосудистой системы.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.05.2018 16:23
- гость -

стесняюсь спросить...
ходить одному или как?

0  0
4.05.2018 16:50
Гонец из Пензы

какая бородатая "новость" про финских учёных

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