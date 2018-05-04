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Частое посещение сауны значительно уменьшает риск инсульта. К такому выводу после 15-летнего исследования пришла международная команда ученых, пишет "Российская газета", ссылаясь на сайт Университета Восточной Финляндии.
Всего в наблюдении участвовали 1628 мужчин и женщин в возрасте от 53 до 74 лет, которые живут в восточной части Финляндии. Исходя из частоты посещения традиционной для этой страны сауны (относительная влажность воздуха — 10-20%), людей разделили на три группы: на тех, кто ходит в сауну раз в неделю, 2-3 раза неделю и 4-7 раз в неделю.
Выяснилось, что чем чаще человек бывает в сауне, тем ниже риск инсульта. При увеличении количества посещений сауны с одного до 2-3 раз в неделю риск недуга сокращается на 14%. А если греться в сауне ежедневно, то сразу на 61%. Данная ассоциация сохранялась даже при учете обычных факторов риска инсульта, таких как возраст, пол, диабет, индекс массы тела, липиды крови, потребление алкоголя, физическая активность и социально-экономический статус.
Ученые считают, что здоровье любителей сауны укрепляется благодаря снижению артериального давления, стимуляции иммунной системы, положительному влиянию процедуры на вегетативную нервную систему и улучшению функционирования сердечно-сосудистой системы.
Комментарии
стесняюсь спросить...
ходить одному или как?
какая бородатая "новость" про финских учёных