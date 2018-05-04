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Полиция в Улаганском районе Республики Алтай ведет разбирательство по факту умышленного причинения вреда здоровью 31-летней женщины — у сельчанки выявлена травма головы.
Как сообщили в региональном МВД, пострадавшая пояснила, что травму получила в результате ссоры с супругом. Правоохранители предварительно установили, что муж женщины был пьян. Супруги поссорились.
"В результате конфликта 34-летний сельчанин ударил потерпевшую пластиковым табуретом по голове. На следующий день сельчанка обратилась за медицинской помощью. В ходе разбирательства мужчина признался в содеянном. Свой поступок он пытался оправдать состоянием алкогольного опьянения", — добавляют в полиции.
В данный момент по этому факту проводится проверка.
Комментарии
что за новость? Предлагаете бить деревянным? Или железным?
Железным лучше, наверняка.