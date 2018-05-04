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В Государственной службе статистики Украины (Госстат) назвали тройку самых высокооплачиваемых профессий в стране. Об этом пишет RT, ссылаясь на УНИАН.
Лидерами списка стали работники авиационной сферы, которые получали в марте текущего года в среднем 31,7 тысячи гривен.
На втором месте расположились профессии, которые относятся к финансовой и страховой деятельности, — 17,65 тысячи гривен.
Замыкает тройку лидеров самых высокооплачиваемых профессий IT-отрасль, работники которой зарабатывали 13,81 тысячи гривен.
Комментарии
А как же железнодорожники на музейных электровозах ВЛ8 ?
Все россияне мгновенно поняли, сколько это в рублях.
Разбуди ночью любого, скажет точный курс рубля к гривне.