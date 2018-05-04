Фото: Amic.ru

Дорожное покрытие барнаульского проблемного старого моста, который могут закрыть уже в ближайшие дни, отремонтировали дорожные службы. Информация об этом появилась в некоторых СМИ.

По данным источников Amic.ru, ремонтом дорожного покрытия занималось "Северо-Восточное ДСУ", которое обслуживает участок автомобильной дороги от моста до Новоалтайска. Однако эту информацию в подрядной организации не подтвердили, добавив, что на днях дорожники действительно ремонтировали ямы, но только на участке трассы от старого моста через Обь до Новоалтайска, который обслуживает компания. При этом возможный ремонт ям на мосту в "Северо-Восточном ДСУ" опровергли.

Другие источники в мэрии Барнаула все-таки подтверждают, что, действительно, ямочный ремонт на объекте проводился во время первомайских праздников. В Росимуществе, которое на данный момент является хозяином моста через Обь, призвали обращаться за комментариями к Минстройтрансу. При этом кто конкретно проводил работы и за чей счет они велись — никто не знает. Любопытно, что ремонт подтверждает тот факт, что на первомайские выходные движение по мосту было ограничено. Тогда водители сообщали в социальных сетях, что было открыто только движение из Барнаула в сторону Новоалтайска.

Информация о ямочном ремонте на старом мосту, который буквально рушится, появилась сразу после того, как в ГИБДД заявили о намерении закрыть объект из-за его технического состояния. При этом суд по судьбе объекта состоится 15 мая. Там действующий владелец — Росимущество — будет добиваться передачи объекта Росавтодору, который не спешит брать проблемный мост на свой баланс. Цена ремонта составляет около миллиарда рублей.

Если мост закроют, возрастет нагрузка на новый мост через Обь.При этом обход Барнаула с третьим мостом через Обь обойдется в районе 40-50 миллиардов рублей, и работы начнутся не раньше 2020 года, а это грозит глобальными проблемами в транспортной инфраструктуре столицы Алтайского края. Таким образом, учитывая летний ремонт Комсомольского проспекта, в центре города могут образоваться огромные пробки.

Активисты ОНФ обратились в межрегиональное территориальное управление Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай с требованием не дожидаться суда и начать ремонтные работы самостоятельно.