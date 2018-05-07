7 мая 1840 года в Воткинске в семье горного инженера родился Петр Ильич Чайковский, автор шести симфоний.
В 1895-м профессор Санкт-Петербургского университета Александр Степанович Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал изобретенный им грозоотметчик – первый в мире радиоприемник.
В этот день, но уже в 1906 году, в пригороде Петербурга – Озерках – Александр Блок написал одно из лучших своих лирических произведений — стихотворение "Незнакомка".
В 1997 году на Каннском кинофестивале с успехом прошла премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент".
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