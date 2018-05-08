В любой сфере бизнеса тенденция развития означает успех для дела. Вот уже 20 лет федеральная сеть по продаже запасных частей для авто "Автотрейд" демонстрирует уверенный прогресс, расширяя географию своей работы и ассортимент представленной продукции.

На сегодняшний день магазины "Автотрейда" открыты по всей России: торговая сеть компании насчитывает уже 17 филиалов в крупнейших городах страны, таких как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Барнаул и др. Такая обширная география накладывает особый отпечаток на специфику работы: филиалы предлагают те запчасти, которые идеально подходят для погодных условий конкретного региона.

Вот почему ранее открытые филиалы "Автотрейда" успешно работают уже долгие годы. Однако сеть не останавливается на достигнутом, постоянно открывая новые магазины.

Кроме того, сегодня "Автотрейд" — это мультибрендовый магазин, в котором представлены все известные производители запчастей для автомобилей японского и европейского производства. Среди них – Denso, Zexel, Riken, Tayho, Teikin, Aisin, Aisan, Akebono, Did, Mitsuboshi, Dayco, Ben, Borg Warner, NOK, Corteco, Tokico, Brembo, Flex Line, XYG, DEPO, TYC, Koyo, NTN, NSK, Nachi, Iljin, Skf, Snr, Stanley, а также собственный бренд SAT. Сберегая время своих клиентов, здесь собрали самые лучшие и выгодные предложения по всем сферам: кузовные детали, оптика, радиаторы, автостекла, сальники, детали двигателя, элементы тормозной системы, тюнинг и многое другое.

Напомним, что с февраля оптово-розничная компания "Автотрейд" открыла свой филиал и в Барнауле. В ассортименте компании более 70 тысяч наименований автозапчастей – в наличии всегда имеются как оригинальные запчасти, так и дубликаты.

Консультанты "Автотрейда" окажут квалифицированную помощь при выборе необходимых для ремонта автозапчастей: помогут подобрать запчасти, предложат альтернативные варианты и расскажут обо всех характеристиках той или иной детали. Клиенты "Автотрейда" также могут воспользоваться удобным поиском нужных деталей на сайте компании. Для посетителей ресурса – удобная навигация, много полезной специализированной информации, каталог продукции и помощь онлайн-консультанта.

Покупатели ценят "Автотрейд" за огромный выбор продукции, ее высокие эксплуатационные свойства и работу персонала. А значит, можно с уверенностью сказать, что слагаемые успеха "Автотрейда" — это качество, ассортимент, надежность, стабильность.

"Автотрейд"

г. Барнаул, пр. Строителей, 96

тел.: 8 (3852) 560-550

Сайт: autotrade.su