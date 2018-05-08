Вторник, 8 Май, 08:08

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Форум

18+


$ 62,71
€ 74,81
563114
10°
Обь
466см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Победы-2018Инаугурация Владимира Путина Марафон Победы
Новости

"Автотрейд" расширяет географию и ассортимент

, ИА "Амител"
Мультибрендовый магазин автозапчастей стал еще доступнее

В любой сфере бизнеса тенденция развития означает успех для дела. Вот уже 20 лет федеральная сеть по продаже запасных частей для авто "Автотрейд" демонстрирует уверенный прогресс, расширяя географию своей работы и ассортимент представленной продукции.

На сегодняшний день магазины "Автотрейда" открыты по всей России: торговая сеть компании насчитывает уже 17 филиалов в крупнейших городах страны, таких как Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Барнаул и др. Такая обширная география накладывает особый отпечаток на специфику работы: филиалы предлагают те запчасти, которые идеально подходят для погодных условий конкретного региона.

Вот почему ранее открытые филиалы "Автотрейда" успешно работают уже долгие годы. Однако сеть не останавливается на достигнутом, постоянно открывая новые магазины.

Кроме того, сегодня "Автотрейд" —  это мультибрендовый магазин, в котором представлены все известные производители запчастей для автомобилей японского и европейского производства. Среди них – Denso, Zexel, Riken, Tayho, Teikin, Aisin, Aisan, Akebono, Did, Mitsuboshi, Dayco, Ben, Borg Warner, NOK, Corteco, Tokico, Brembo, Flex Line, XYG, DEPO, TYC, Koyo, NTN, NSK, Nachi, Iljin, Skf, Snr, Stanley, а также собственный бренд SAT. Сберегая время своих клиентов, здесь собрали самые лучшие и выгодные предложения по всем сферам: кузовные детали, оптика, радиаторы, автостекла, сальники, детали двигателя, элементы тормозной системы, тюнинг и многое другое.

Напомним, что с февраля оптово-розничная компания "Автотрейд" открыла свой филиал и в Барнауле. В ассортименте компании более 70 тысяч наименований автозапчастей – в наличии всегда имеются как оригинальные запчасти, так и дубликаты.

Консультанты "Автотрейда" окажут квалифицированную помощь при выборе необходимых для ремонта автозапчастей: помогут подобрать запчасти, предложат альтернативные варианты и расскажут обо всех характеристиках той или иной детали. Клиенты "Автотрейда" также могут воспользоваться удобным поиском нужных деталей на сайте компании. Для посетителей ресурса – удобная навигация, много полезной специализированной информации, каталог продукции и помощь онлайн-консультанта.

Покупатели ценят "Автотрейд" за огромный выбор продукции, ее высокие эксплуатационные свойства и работу персонала. А значит, можно с уверенностью сказать, что слагаемые успеха "Автотрейда" — это качество, ассортимент, надежность, стабильность.

"Автотрейд"
г. Барнаул, пр. Строителей, 96
тел.: 8 (3852) 560-550
Сайт: autotrade.su

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
08:02
Сколько Lexus и BMW есть у депутатов Алтайского края 0
08:00
Профессионалы индустрии красоты встретятся на SibBeauty 2018 в Новосибирске 0
07:51
Ежедневник: почему европейцы празднуют День Победы 8 мая, а россияне – 9-го 0
07:45
Где в Барнауле можно получить санаторно-оздоровительную реабилитацию 0
07:34
Подписание акта о капитуляции Германии в 1945 году: архивные фото 0
07:22
Барнаульский элеватор отошел компании, торгующей оптом табаком и кормами 0
07:14
Карта героев: улицы Барнаула с именами участников Великой Отечественной 4
07:03
"Автотрейд" расширяет географию и ассортимент 0
06:54
Эксклюзивную квартиру с видом на весь город продают в Барнауле за 12,9 млн 0
06:41
Худеем к лету: ТОП-7 новинок правильного питания 1
06:32
Отдых в России: фотопроект призера престижной премии World Press Photo 1
06:23
"Новапорт" намерен выкупить акции аэропорта Барнаула для нового терминала 1
06:12
Ливни и ветер обещают в Алтайском крае 8 мая 0
06:01
Обрезку деревьев вновь начали в барнаульском парке "Изумрудный" 0
05:04
Неизвестные украли кольцо за 47 млн рублей у пьяной жены олигарха 11
04:02
Украинцы назвали самой главной проблемой конфликт в Донбассе 0
03:09
Макрон: выход США из ядерной сделки с Ираном может привести к войне 0
02:03
Около 400 сайтов пострадали из-за блокировки Telegram в России 0
01:01
Стена общежития обрушилась в Саратове 0
00:04
Подросток в США вышел из комы перед отключением от системы жизнеобеспечения 1
23:48
Акцию "Бессмертный полк" проведут в Минске, несмотря на запрет 4
23:26
Киев обвинил Россию в причастности к обстрелу Мариуполя в 2015 году 1
23:11
В Кургане убрали баннеры ко Дню Победы с орфографическими ошибками 0
22:57
Новый президентский автомобиль прозвали "Сенат-лимузином" 0
22:32
Медведев предложил кандидатов в новый состав кабмина 2
22:08
Путин подписал указ "О целях и стратегических задачах развития РФ" 1
21:56
СМИ сообщили о росте импорта российской стали в ЕС на 139% 0
21:33
Актера из "Игры престолов" назвали самым сильным мужчиной в мире 0
21:11
Мантуров назвал примерную стоимость машин проекта "Кортеж" 0
20:56
КПРФ отказалась поддерживать кандидатуру Медведева на пост премьера 3
20:27
Киев анонсировал планы по борьбе с "российской агрессией" в Республике Крым 0
20:07
Александр Карлин: инаугурация показала сплоченность вокруг президента 2
19:26
Захарова назвала позором "британскую возню" вокруг отравления Скрипалей 0
19:24
Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьера страны 20
19:08
Коротко о главном: инаугурация Путина, доходы депутатов и закрытие "Арены"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 7 мая
18:54
Ветераны войны в России и Прибалтике получат выплаты ко Дню Победы 2
18:27
Семилетний мальчик стал самым молодым миллионером на Украине в 2017 году 0
18:09
Российское правительство ушло в отставку 11
17:54
Программа празднования Дня Победы в Барнауле. Инфографика 0
17:48
Пенсионер пропал без вести в барнаульском садоводстве 1
17:33
Россияне назвали главное достижение Путина на посту президента 11
17:22
Какие улицы перекроют 9 мая в Барнауле и как будет работать транспорт 1
17:11
Как это было: видео и фотохроника четвертой инаугурации Владимира Путина 0
17:03
Путин назвал целью своей жизни служение людям и Отечеству 8
16:49
Как выглядит новый автомобиль первого лица России 9
16:31
Путин вступил в должность президента России 20
16:24
"ВКонтакте" и "Одноклассники" остаются популярными сайтами на Украине 2
16:13
Сколько зарабатывают руководители парламента Алтайского края 13
16:04
Церемония инаугурации Владимира Путина стартовала в Кремле 2
15:48
ТРЦ "Арена" в Барнауле будет закрыт минимум до 28 мая 24

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.