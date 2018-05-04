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Сотрудники Саратовской ГЭС (филиал "Русгидро" в городе Балаково) накануне, 3 мая, спасли краснокнижного бобра, который забежал на автодорогу через плотину гидроэлектростанции и на протяжении нескольких часов метался по проезжей части, рискуя попасть под колеса. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГЭС.
"К моменту, когда энергетики подключились к спасению зверька, испуганный и уставший бобр уткнулся носом в угол между опорой и ограждением и сопротивления почти не оказывал", — цитирует агентство сообщение.
Энергетики с помощью брезентового полотна поймали бобра, отвезли его на левый берег Волги к нижнему бьефу Саратовской ГЭС и выпустили в воду.
На станции отметили, что неизвестно, как животное оказалось на дороге. Предполагается, что во время маневрирования затворами бобр спрыгнул в щитовое отделение и пробрался через забор на дорогу.
В сообщении отмечается, что обыкновенный бобр занесен в Красную книгу. Животное несколько лет назад едва не уничтожили из-за ценного и красивого меха, а также "бобровой струи" — вещества, применяемого в парфюмерии.
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