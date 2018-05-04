Шведская академия приняла решение перенести вручение Нобелевской премии в области литературы 2018 года на 2019-й год. Такая информация следует из сообщения Фонда Нобеля. Это значит, что в 2019 году назовут сразу двух лауреатов.
Нестандартное решение было принято на фоне скандала, связанного с разглашением имен лауреатов премии мужем одного из членов Шведской академии. Позднее его же обвинили в сексуальных домогательствах к 18 женщинам. Его имя не разглашается, пишет "Ъ".
Три писателя в знак протеста отказались от званий постоянных членов Шведской академии. Также свой пост покинула ее постоянный секретарь Сара Даниус.
Нобелевская премия по литературе присуждается ежегодно с 1901 года. Премия в этой области не вручалась в годы войны, а в 1935 году было решено, что ни один из претендентов не достоин награды.
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